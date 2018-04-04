Лондон не сообщает Москве данных ни по «делу Скрипаля», ни по смерти Глушкова – посольство

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Лондон, 4 апреля. Власти Великобритании по-прежнему не предоставляют России данные ни по «делу Скрипаля», ни по смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Представитель посольства напомнил, что со времени отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошел почти месяц, а с момента смерти Глушкова – три недели. При этом Великобритания не выполняет свои международные обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.

«Британская сторона отказывается от обеспечения консульского доступа и не предоставляет информации об отравлении Скрипалей и смерти Глушкова, являющихся российскими гражданами. В ходе брифинга было заявлено, что такое поведение является неприемлемым», – приводит текст сообщения РИА Новости.

Напомним, в начале марта текущего года Скрипалей обнаружили на скамейке возле торгового центра в британском Солсбери. Британские власти считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Глава правительства Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает эти обвинения.

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