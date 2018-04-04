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Лондон, 4 апреля. Россия намерена добиваться в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) транспарентного расследования в связи с «делом Скрипаля», заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Во вторник в посольстве состоялся брифинг для глав аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий. Темой обсуждения стало расследование отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В сообщении посольства отмечается, что Яковенко «сообщил о намерении России добиваться в ОЗХО транспарентного расследования, вновь подтвердив готовность к сотрудничеству и консультациям с британской стороной».

Отметим, во вторник в Анкаре президент России Владимир Путин сообщил, что Россия в среду созывает сессию исполкома ОЗХО «по делу Скрипаля» и выразил надежду, что в расследовании будет поставлена точка.

Ранее стало известно, что британские специалисты, которые определили, что Скрипаль отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», не смогли доказать российского происхождение этого яда, сообщала «Газета.ру».

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