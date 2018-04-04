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Москва, 4 апреля. Премьер Великобритании Тереза Мэй разворачивает против России информационную войну. В своих последних политических выступлениях глава правительства пошла на серьезные заявления и даже на неоднозначные военные угрозы.

Ранее стало известно, что британским ученым не удалось доказать российское происхождение вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как отмечает аналитик «НьюИнформ», Мэй не демонстрирует разборчивости в своих методах, учитывая то, что все обвинения в адрес РФ на данный момент так и не были подтверждены. Более того, появились новые факты, опровергающие эти обвинения. В частности, в себя пришла Юлия Скрипаль, что указывает на то, что ядом, под воздействием которого они с отцом оказались, не был «Новичком», о котором убежденно заявляли британские политики.

Несмотря на реакцию международного сообщества и России, Мэй продолжает наступление и разворачивает против России настоящую информационную войну, подчеркивает автор издания Валентин Гуляев. В своих последних политических выступлениях она пошла даже на неоднозначные военные угрозы.

Как напоминает аналитик, ранее в интервью для Express Мэй заявила о готовности военного конфликта с Россией. Подобные заявления однако эксперты охарактеризовали как политические и провокационные, которыми глава правительства Соединенного Королевства пыталась добиться от Москвы каких-то поспешных и необдуманных действий.

Эксперт издания обращает внимание на то, что Лондон пытается любыми способами отвлечь внимание общественности от того факта, что так называемое «дело Скрипаля» разваливается.

Ранее стало известно, что британские специалисты, которые определили, что Скрипаль отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», не смогли доказать российского происхождение этого яда. Как сообщала «Газета.ру», выводы Лондона о причастности к отравлению России основаны «на ряде других источников», но не на «научной информации».

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