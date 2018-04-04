Путин провел телефонный разговор с константинопольским патриархом

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Анкара, 4 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со святейшим патриархом константинопольским Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитий Песков.

Телефонный разговор состоялся вскоре после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Путин передал Варфоломею самые наилучшие пожелания от патриарха Кирилла, сообщил Песков.

«В ходе визита президента Российской Федерации в Турецкую Республику состоялся телефонный разговор Владимира Путина с патриархом константинопольским Варфоломеем I. Патриарх Константинопольский поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, а также с наступающими пасхальными праздниками», – гласит сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин отметил, что особо признателен Патриарху за постоянно оказываемую им поддержку единству православного мира.

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