Подозреваемая в стрельбе в офисе YouTube мертва – полиция

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Сан-Бруно, 4 апреля. Женщина, которую подозревают в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии – мертва. Об этом сообщают представители полиции города Сан-Бруно, где произошел инцидент.

По последним данным, подозреваемой в нападении на штаб-квартиру YouTube является белая женщина в темной одежде и с платком на голове. Полиция подтвердила, что она скончалась.

Правоохранительные органы сообщают о четырех жертвах стрельбы в Калифорнии. Также сообщается о пяти пострадавших, которые были направлены в больницу Стенфордского университета. Есть данные о пострадавших, доставленных в больницу Сан-Франциско.

Отметим, что посольство России в Вашингтоне уже выясняет, были ли среди пострадавших или погибших граждане России. Соответствующий запрос был направлен в госдепартамент США. Также сообщается, что об инциденте в Сан-Бруно был проинформирован президент США Дональд Трамп, пишет RT.

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