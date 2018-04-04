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    Мариупольское фиаско: как Порошенко на футбол сходил

    21:39  4 Апреля 2018
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    Мариупольское фиаско: как Порошенко на футбол сходил

    Петр Порошенко засобирался на футбол. Трудно сказать, что сподвигло украинского президента на столь безумный поступок. Вольный люд стадиона — не чета детсадовцам, ликующим от безвиза с Кувейтом.

    Более легитимные предшественники Петра Алексеевича тоже выбирались на футбол, периодически попадая в неприятные истории. Кучму звонко освистали во времена «первого Майдана». Уже после победы «оранжевой революции» Ющенко отправился в Донецк, чтобы пощелкать семечки и неловко имитировать поддержку «Шахтера». Донбасс был совсем не рад высокому гостю. Оранжевый шарфик революции, созвучный цветам «горняков», не позволил Виктору Андреевичу закосить под своего.

    Виктор Ющенко

    Янукович комфортно чувствовал себя на Востоке. А вот на столичном «Олимпийском» неодобрительный гул в адрес первого лица стал привычным делом. Да и самого Порошенко оглушительно освистали во время матча киевского «Динамо» в Лиге чемпионов не далее, чем в 2016 году.

    Нынешний визит гаранта в прифронтовой Мариуполь был обречен на провал. Уровень симпатий к главе государства на Украине крайне низок. Каждый не любит президента по-своему. Националисты, в том числе и экстремисты запрещенной в России организации «Правый сектор»1, презирают его за недостаточную «украинскость», завод Roshen в Липецке (в «стране-агрессоре»!), невнятную политику в отношении мятежного Донбасса.

    Сторонники мира не любят президента за войну, которой нет конца. Хотя, будучи в статусе кандидата, Петр Алексеевич обещал завершить так называемую АТО (антитеррористическая операция — карательная операция киевских властей в Донбассе) за считанные часы.

    Аполитичная часть населения вряд ли очень довольна своим уровнем благосостояния. Низкие зарплаты на фоне безумного роста цен и тарифов на ЖКХ заметно сократили число фанатов «постмайданной» власти.

    Ставший явным тайный отдых «президента воюющей страны» на Мальдивах можно было бы занести в категорию «контрольный в голову». Но и после отпуска Порошенко придумал, как еще больше испортить свой рейтинг. Свежим хитом гаранта стала акция «Прикрути!». Президент-олигарх призвал граждан померзнуть в своих квартирах ради экономии газа. Как бы невзначай выяснилось, что хвастовство о прекращении отношений с «Газпромом» оказалось пустым словоблудием.

    Разумно ли после всего этого отправляться на футбол? Едва ли. Тем более сомнительным следует признать выбор матча «Мариуполь» — «Динамо». В нынешнем чемпионате между командами пробежала кошка. Киевский клуб не пожелал ехать к азовцам по соображениям безопасности. Все футбольные инстанции, включая КАС, ожидаемо приняли сторону мариупольцев.

    Пока шли тяжбы, руководство команд обменивалось недружественными, хотя и культурными репликами в адрес друг друга. Дискуссия на уровне болельщиков протекала менее интеллигентно. Так что задача правоохранителей обеспечить образцовый порядок в честь явления президента «своему народу» виделась непростой.

    К тому же, за несколько дней до игры футбольные чиновники перенесли ее начало на три часа вперед. Это решение небезосновательно связывают как раз с желанием Порошенко посетить матч.

    Для гостей из столицы перенос создавал трудности с возвращением домой. Принимающая сторона тоже не очень обрадовалась.

    «Тут же не самые умные действия, так еще и завязанные на персоне президента страны, авансом создавали условия для беспорядков. Практически, гарантировали их», — отметил журналист Руслан Мармазов, длительное время работавший на должности пресс-атташе донецкого «Шахтера».

    И действительно, с первых минут фанаты принялись демонстрировать крутой нрав. Плакат «Чемодан — вокзал — Мальдивы» сразу испортил настроение Порошенко.

    А вскоре начались беспорядки. Болельщики «Динамо» отметили взятие ворот фаер-шоу.

    «Президент на стадионе, беспрецедентные меры безопасности — все равно фаеры проносят», — сокрушался комментатор Виктор Вацко.

    Пожарные взялись тушить огонь, а полицейские — наводить порядок. Прямо идиллия какая-то. Но не совсем идиллия. Победителями из неравной схватки с правоохранителями вышли фанаты.

    Битва продолжилась и за пределами стадиона. В итоге пострадали девять полицейских.

    А президент досрочно покинул «образцовый матч». Петру Алексеевичу пора завязывать с футболом…

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #порошенко #мариуполь #динамо
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