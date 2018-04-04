Мариупольское фиаско: как Порошенко на футбол сходил

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Петр Порошенко засобирался на футбол. Трудно сказать, что сподвигло украинского президента на столь безумный поступок. Вольный люд стадиона — не чета детсадовцам, ликующим от безвиза с Кувейтом.

Более легитимные предшественники Петра Алексеевича тоже выбирались на футбол, периодически попадая в неприятные истории. Кучму звонко освистали во времена «первого Майдана». Уже после победы «оранжевой революции» Ющенко отправился в Донецк, чтобы пощелкать семечки и неловко имитировать поддержку «Шахтера». Донбасс был совсем не рад высокому гостю. Оранжевый шарфик революции, созвучный цветам «горняков», не позволил Виктору Андреевичу закосить под своего.

Янукович комфортно чувствовал себя на Востоке. А вот на столичном «Олимпийском» неодобрительный гул в адрес первого лица стал привычным делом. Да и самого Порошенко оглушительно освистали во время матча киевского «Динамо» в Лиге чемпионов не далее, чем в 2016 году.

Нынешний визит гаранта в прифронтовой Мариуполь был обречен на провал. Уровень симпатий к главе государства на Украине крайне низок. Каждый не любит президента по-своему. Националисты, в том числе и экстремисты запрещенной в России организации «Правый сектор»1, презирают его за недостаточную «украинскость», завод Roshen в Липецке (в «стране-агрессоре»!), невнятную политику в отношении мятежного Донбасса.

Сторонники мира не любят президента за войну, которой нет конца. Хотя, будучи в статусе кандидата, Петр Алексеевич обещал завершить так называемую АТО (антитеррористическая операция — карательная операция киевских властей в Донбассе) за считанные часы.

Аполитичная часть населения вряд ли очень довольна своим уровнем благосостояния. Низкие зарплаты на фоне безумного роста цен и тарифов на ЖКХ заметно сократили число фанатов «постмайданной» власти.

Ставший явным тайный отдых «президента воюющей страны» на Мальдивах можно было бы занести в категорию «контрольный в голову». Но и после отпуска Порошенко придумал, как еще больше испортить свой рейтинг. Свежим хитом гаранта стала акция «Прикрути!». Президент-олигарх призвал граждан померзнуть в своих квартирах ради экономии газа. Как бы невзначай выяснилось, что хвастовство о прекращении отношений с «Газпромом» оказалось пустым словоблудием.

Брехня Порошенко: Азаров разоблачил обман Киева про акцию «Прикрути»: Экс-премьер министр Украины Николай Азаров с помощью всего лишь нескольких цифр смог разоблачить заявления Киева о «газовой независимости» от России, которые повторяются в течение… https://t.co/yzN9FOaLuO pic.twitter.com/qK1yqlp0Wk — КСУ (@comitetsu) April 3, 2018

Разумно ли после всего этого отправляться на футбол? Едва ли. Тем более сомнительным следует признать выбор матча «Мариуполь» — «Динамо». В нынешнем чемпионате между командами пробежала кошка. Киевский клуб не пожелал ехать к азовцам по соображениям безопасности. Все футбольные инстанции, включая КАС, ожидаемо приняли сторону мариупольцев.

Пока шли тяжбы, руководство команд обменивалось недружественными, хотя и культурными репликами в адрес друг друга. Дискуссия на уровне болельщиков протекала менее интеллигентно. Так что задача правоохранителей обеспечить образцовый порядок в честь явления президента «своему народу» виделась непростой.

В потасовке с ультрас пострадали 9 полицейских https://t.co/Go68wF9ALx pic.twitter.com/9hCnLdKaks — Новости Мариуполя (@0629ComUa) April 1, 2018

К тому же, за несколько дней до игры футбольные чиновники перенесли ее начало на три часа вперед. Это решение небезосновательно связывают как раз с желанием Порошенко посетить матч.

Для гостей из столицы перенос создавал трудности с возвращением домой. Принимающая сторона тоже не очень обрадовалась.

«Тут же не самые умные действия, так еще и завязанные на персоне президента страны, авансом создавали условия для беспорядков. Практически, гарантировали их», — отметил журналист Руслан Мармазов, длительное время работавший на должности пресс-атташе донецкого «Шахтера».

И действительно, с первых минут фанаты принялись демонстрировать крутой нрав. Плакат «Чемодан — вокзал — Мальдивы» сразу испортил настроение Порошенко.

мешок, сухари, тюряга... — Дуже злий укроп (@zlyiukrop) April 2, 2018

А вскоре начались беспорядки. Болельщики «Динамо» отметили взятие ворот фаер-шоу.

«Президент на стадионе, беспрецедентные меры безопасности — все равно фаеры проносят», — сокрушался комментатор Виктор Вацко.

Пожарные взялись тушить огонь, а полицейские — наводить порядок. Прямо идиллия какая-то. Но не совсем идиллия. Победителями из неравной схватки с правоохранителями вышли фанаты.

Ультрас “Динамо” и “Мариуполя” устроили драку на матче: пострадали 9 полицейских (видео) https://t.co/6JjgRZrogN pic.twitter.com/K0NQQN0Uir — Политолог (@PolitologNEWS) April 2, 2018

Битва продолжилась и за пределами стадиона. В итоге пострадали девять полицейских.

В потасовке с ультрас пострадали 9 полицейских https://t.co/Go68wF9ALx pic.twitter.com/9hCnLdKaks — Новости Мариуполя (@0629ComUa) April 1, 2018

А президент досрочно покинул «образцовый матч». Петру Алексеевичу пора завязывать с футболом…

1 Организация запрещена на территории РФ.

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