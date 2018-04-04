Мариупольское фиаско: как Порошенко на футбол сходил
Петр Порошенко засобирался на футбол. Трудно сказать, что сподвигло украинского президента на столь безумный поступок. Вольный люд стадиона — не чета детсадовцам, ликующим от безвиза с Кувейтом.
#Порошенко, открывая новый #детсад, рассказывал детям о безвизе и децентрализации#детский_сад #Ровенская https://t.co/9y3Dgsus4C pic.twitter.com/a1opVvXOas— Новости Украины (@chaspikls) March 23, 2018
Более легитимные предшественники Петра Алексеевича тоже выбирались на футбол, периодически попадая в неприятные истории. Кучму звонко освистали во времена «первого Майдана». Уже после победы «оранжевой революции» Ющенко отправился в Донецк, чтобы пощелкать семечки и неловко имитировать поддержку «Шахтера». Донбасс был совсем не рад высокому гостю. Оранжевый шарфик революции, созвучный цветам «горняков», не позволил Виктору Андреевичу закосить под своего.
Янукович комфортно чувствовал себя на Востоке. А вот на столичном «Олимпийском» неодобрительный гул в адрес первого лица стал привычным делом. Да и самого Порошенко оглушительно освистали во время матча киевского «Динамо» в Лиге чемпионов не далее, чем в 2016 году.
Нынешний визит гаранта в прифронтовой Мариуполь был обречен на провал. Уровень симпатий к главе государства на Украине крайне низок. Каждый не любит президента по-своему. Националисты, в том числе и экстремисты запрещенной в России организации «Правый сектор»1, презирают его за недостаточную «украинскость», завод Roshen в Липецке (в «стране-агрессоре»!), невнятную политику в отношении мятежного Донбасса.
https://t.co/g64j9eSDQ8 «Правий сектор»: Беремо кулемети, автомати, «мухи» і йдемо гнати Порошенко! (відео) pic.twitter.com/5Jhdc3hcTb— Кирилл Саламатин (@kirsalamatin) February 19, 2016
Сторонники мира не любят президента за войну, которой нет конца. Хотя, будучи в статусе кандидата, Петр Алексеевич обещал завершить так называемую АТО (антитеррористическая операция — карательная операция киевских властей в Донбассе) за считанные часы.
Обещанного три года ждут: "АТО за считанные часы" и другие "военные" заявления украинских полит...#новини #новостиhttps://t.co/ENyPUDRIRD pic.twitter.com/TRMZZAKkHs— 112.ua (@news112ua) August 10, 2017
Аполитичная часть населения вряд ли очень довольна своим уровнем благосостояния. Низкие зарплаты на фоне безумного роста цен и тарифов на ЖКХ заметно сократили число фанатов «постмайданной» власти.
Новый удар: зарплаты украинцев не поспевают за тарифными “покращеннями” #newsonline24 #news #новости #новини— Newsonline24 (@newsonline24ua) March 17, 2018
https://t.co/JIRI8lDetD pic.twitter.com/sxEIwY8vmi
Ставший явным тайный отдых «президента воюющей страны» на Мальдивах можно было бы занести в категорию «контрольный в голову». Но и после отпуска Порошенко придумал, как еще больше испортить свой рейтинг. Свежим хитом гаранта стала акция «Прикрути!». Президент-олигарх призвал граждан померзнуть в своих квартирах ради экономии газа. Как бы невзначай выяснилось, что хвастовство о прекращении отношений с «Газпромом» оказалось пустым словоблудием.
Брехня Порошенко: Азаров разоблачил обман Киева про акцию «Прикрути»: Экс-премьер министр Украины Николай Азаров с помощью всего лишь нескольких цифр смог разоблачить заявления Киева о «газовой независимости» от России, которые повторяются в течение… https://t.co/yzN9FOaLuO pic.twitter.com/qK1yqlp0Wk— КСУ (@comitetsu) April 3, 2018
Разумно ли после всего этого отправляться на футбол? Едва ли. Тем более сомнительным следует признать выбор матча «Мариуполь» — «Динамо». В нынешнем чемпионате между командами пробежала кошка. Киевский клуб не пожелал ехать к азовцам по соображениям безопасности. Все футбольные инстанции, включая КАС, ожидаемо приняли сторону мариупольцев.
Пока шли тяжбы, руководство команд обменивалось недружественными, хотя и культурными репликами в адрес друг друга. Дискуссия на уровне болельщиков протекала менее интеллигентно. Так что задача правоохранителей обеспечить образцовый порядок в честь явления президента «своему народу» виделась непростой.
В потасовке с ультрас пострадали 9 полицейских https://t.co/Go68wF9ALx pic.twitter.com/9hCnLdKaks— Новости Мариуполя (@0629ComUa) April 1, 2018
К тому же, за несколько дней до игры футбольные чиновники перенесли ее начало на три часа вперед. Это решение небезосновательно связывают как раз с желанием Порошенко посетить матч.
Для гостей из столицы перенос создавал трудности с возвращением домой. Принимающая сторона тоже не очень обрадовалась.
«Тут же не самые умные действия, так еще и завязанные на персоне президента страны, авансом создавали условия для беспорядков. Практически, гарантировали их», — отметил журналист Руслан Мармазов, длительное время работавший на должности пресс-атташе донецкого «Шахтера».
И действительно, с первых минут фанаты принялись демонстрировать крутой нрав. Плакат «Чемодан — вокзал — Мальдивы» сразу испортил настроение Порошенко.
мешок, сухари, тюряга...— Дуже злий укроп (@zlyiukrop) April 2, 2018
А вскоре начались беспорядки. Болельщики «Динамо» отметили взятие ворот фаер-шоу.
«Президент на стадионе, беспрецедентные меры безопасности — все равно фаеры проносят», — сокрушался комментатор Виктор Вацко.
Пожарные взялись тушить огонь, а полицейские — наводить порядок. Прямо идиллия какая-то. Но не совсем идиллия. Победителями из неравной схватки с правоохранителями вышли фанаты.
Ультрас “Динамо” и “Мариуполя” устроили драку на матче: пострадали 9 полицейских (видео) https://t.co/6JjgRZrogN pic.twitter.com/K0NQQN0Uir— Политолог (@PolitologNEWS) April 2, 2018
Битва продолжилась и за пределами стадиона. В итоге пострадали девять полицейских.
В потасовке с ультрас пострадали 9 полицейских https://t.co/Go68wF9ALx pic.twitter.com/9hCnLdKaks— Новости Мариуполя (@0629ComUa) April 1, 2018
А президент досрочно покинул «образцовый матч». Петру Алексеевичу пора завязывать с футболом…
1 Организация запрещена на территории РФ.