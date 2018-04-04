На Украине задержали подозреваемого в убийстве бойцов «Беркута» на Майдане

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Киев, 4 апреля. На Украине по подозрению в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» задержан Иван Бубенчик. Он ранее заявил о том, что в феврале 2014 года во время евромайдана лично стрелял по бойцам.

Ранее в одном из интервью Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 года лично стрелял по бойцам «Беркута».

Как сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчик неоднократно игнорировал вызовы на допрос. Суд принял сторону следствия, и подозреваемого во вторник доставили в здание суда, где ему будет избрана мера пресечения, сообщает РИА Новости.

Отметим, на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Семен Семенченко назвал Бубенчика «народным героем Украины» и призвал всех небезразличных прийти на заседание, чтобы не дать суду его арестовать.

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