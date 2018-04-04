Российскую певицу Нетребко не пустили на шоу в лондонском театре

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Лондон, 4 апреля. Российскую оперную певицу Анну Нетребко, а также ее мужа и сына, не пустили на представление в лондонском театре «Принц Эдуард». Об этом сама певица рассказала в своем Instagram.

По ее словам, она приобрела билеты шоу «Аладдин», однако уже в театре стало известно, что ее места были проданы другим зрителям. После этого сотрудники театра потребовали от нее и ее семьи покинуть зал.



«Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер <…> за 600 евро, оказались недействительными», — объяснила Нетребко.

Нетребко рассказала, что ее, а также сына и мужа фактически «согнали» с мест за несколько минут до начала представления. Певица отметила, что такое часто происходит в театральных кассах. По ее словам, особенно обидным произошедшее стало для детей, пишет телеканал «360».

«С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты», — предостерегла она.

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