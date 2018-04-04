Путин и Эрдоган договорились ускорить сроки поставки С-400 Турции

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Анкара, 4 апреля. Москва и Анкара договорились о ценах на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно», — заявил Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, добавив, что решение о форсировании поставок принято по инициативе Анкары.

Президент РФ также отметил, что реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 является приоритетом. По его словам, перспективы дальнейших поставок вооружений в Турцию будут обсуждаться на предстоящем заседании профильной межправительственной комиссии.

Глава государства добавил, что сегодня нет никаких преград для совместного производства комплексов. Он подчеркнул, что «это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов».

«Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — заявил Путин.

Кредитное соглашение по поставкам С-400 было подписано в Анкаре в декабре прошлого года. Анкара купит две батареи российских ЗРК, которые будет обслуживать местный персонал.

Отметим, в марте руководитель военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел заявлял, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые закупает Турция, представляют угрозу для НАТО. Как сообщал RT, по его словам, ЗРК не интегрируются в систему блока и, более того, с их помощью Москва якобы может получить секретные данные о ресурсах и возможностях НАТО.

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