Сирия: колонна с боевиками и их семьями выехала из Думы с большой задержкой

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Дамаск (Сирия), 4 апреля. Вторая колонна автобусов с боевиками и членами их семей выехала из города Дума в Восточной Гуте со значительной задержкой, сообщил источник в службе безопасности.

По словам источника, вывод боевиков из Думы задержался до трех часов дня из-за того, что были препятствия проезду через город Эль-Баб в провинции Алеппо, откуда колонны должны проследовать в Джараблус.

Как уточнил источник РИА Новости, задержка на несколько часов могла сорвать договоренность между сирийской армией и боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» при содействии России.

Позднее колонна, состоящая из 21 автобуса, выехала из города Дума.

Утром во вторник в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки через гуманитарный коридор в Восточной Гуте было выведено более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей на 24 автобусах в провинцию Алеппо. Всего на тот момент с начала действия гумпаузы из города Думы было вывезено 2 269 боевиков и членов их семей.

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