Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила женщина – СМИ

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Сан-Бруно, 4 апреля. Предположительно, стрельбу в калифорнийской штаб-квартире YouTube устроила женщина. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

По данным телеканала, стрелком является белая женщина в темной одежде и с платком на голове. Один из очевидцев рассказал, что слышал около 20 выстрелов. На месте происшествия работают отряды полиции, пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Напомним, что ранее сообщалось о стрельбе в главном офисе YouTube в калифорнийском Сан-Бруно. По последним данным, в результате происшествия пострадали 5 человек, они были доставлены в больницу города Стенфорд. По некоторым данным, есть и другие пострадавшие, они были госпитализированы в больницу Сан-Франциско.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Police respond to shooting at YouTube's California headquarters. https://t.co/yncPF5IgBJ — ABC News (@ABC) April 3, 2018

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