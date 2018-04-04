Улюкаев пожаловался правозащитникам на отказ в свидании с женой

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Москва, 4 апреля. Осужденный бывший министр экономики РФ Алексей Улюкаев, содержащийся в СИЗО «Матросская тишина», пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой.

Как сообщил ТАСС член ОНК Александр Ионов, представители комиссии посетили в СИЗО Улюкаева. Экс-министр, по его словам, пожаловался лишь на то, что Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, «потому что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания».

Ионов, добавив, что других жалоб, в том числе на условия содержания, экс-министр не высказал.

Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 130 млн рублей (эквивалент полученных 2 млн долларов), сообщала «Газета.ру».

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