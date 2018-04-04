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Улюкаев пожаловался правозащитникам на отказ в свидании с женой
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    Улюкаев пожаловался правозащитникам на отказ в свидании с женой

    0:18  4 Апреля 2018
    228

    Улюкаев пожаловался правозащитникам на отказ в свидании с женой

    Москва, 4 апреля. Осужденный бывший министр экономики РФ Алексей Улюкаев, содержащийся в СИЗО «Матросская тишина», пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой. 

    Как сообщил ТАСС член ОНК Александр Ионов, представители комиссии посетили в СИЗО Улюкаева. Экс-министр, по его словам, пожаловался лишь на то, что Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой, «потому что засчитал свидание с двумя лицами в прошлом месяце за два свидания». 

    Ионов, добавив, что других жалоб, в том числе на условия содержания, экс-министр не высказал.

    Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 130 млн рублей (эквивалент полученных 2 млн долларов), сообщала «Газета.ру».  

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #улюкаев #сизо #матросская тишина
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