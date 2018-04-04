Трамп заявил, что собирается вывести американские войска с территории Сирии

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Вашингтон, 4 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести войска США из Сирии и в ближайшее время намерен принять решение о сроках их пребывания на территории САР. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с лидерами трех прибалтийских государств.

«Я хочу вывести войска, хочу вернуть их домой, хочу начать заняться восстановлением нашей страны», – приводит слова Трампа издание Bloomberg.

По его словам, основная задача американских сил на территории Сирии – борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) – «почти завершена».

Трамп подчеркнул, что после того, как ИГ утратила почти всю территорию самопровозглашенного халифата, у США не осталось поводов держать войска на территории Сирии и проводить авиаудары.

Напомним, что, несмотря на заявления Трампа, ранее стало известно, что Вашингтон может отправить на территорию ближневосточного государства дополнительные воинские подразделения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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