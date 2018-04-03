Сенатор рассказал об ответных мерах РФ на укрепление ВС стран Балтии при содействии США

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Москва, 3 апреля. Россия примет ответные меры в сфере безопасности и обороны в свете укрепления вооруженных сил (ВС) стран Балтии при содействии США, заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Евгений Серебренников.

В белом доме заявили, что Соединенные Штаты предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 млн долларов, что должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

Серебренников в интервью РИА Новости отметил, что «Россией была проведена достаточная работа для укрепления своих воинских подразделений вдоль западных границ». Но, по его словам, данное решение США может привести к тому, что Москва «примет ответные меры в сфере безопасности и обороны».

«При этом нужно помнить, что наш верховный главнокомандующий неоднократно заявлял, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Мы найдем комплексный ответ в разработке уникальных видов вооружения, которые превзойдут все возможные угрозы, не будут затратными для бюджета страны», — заключил Серебренников.

Во вторник RT сообщал, что в ежегодных учениях в Балтийском регионе Saber Strike примут участие более пяти тысяч военных США. Это стало известно по итогам встречи Трампа с главами Литвы, Латвии и Эстонии в Вашингтоне.



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