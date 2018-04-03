Полиция ведет эвакуацию персонала из штаб-квартиры YouTube, где произошла стрельба

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Сан-Бруно (США), 3 апреля. Полиция оцепила здание штаб-квартиры YouTube в Калифорнии, где ранее произошла стрельба. По сообщениям очевидцев, сотрудники правоохранительных органов тщательно обыскивают каждого, кто покидает здание.

О стрельбе штаб-квартире YouTube стало известно после серии сообщений в Twitter, написанных сотрудниками компании. По их словам, неизвестный открыл огонь, после чего часть сотрудников покинула здание, а некоторые – забаррикадировались в отдельных помещениях. Сейчас эвакуацию персонала штаб-квартиры проводит полиция. Сотрудники полиции обыскивают всех, кто покидает здание, пишет телеканал «360».

Личность стрелка пока не установлена; сообщения поступают противоречивые. Ряд местных СМИ пишут о мужчине, предположительно вооруженным ружьем. Другие сообщают о белой женщине, одетой в черный топик. Предположительно, в результате инцидента пострадали 11 человек, сам преступник, возможно, все еще в здании. Подробности происшествия уточняются.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

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