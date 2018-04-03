Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 
Спорт
Рональду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

    23:58  3 Апреля 2018  /обновлено: 1:45  04 Апреля 2018
    1403

    ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

    Федеральное агентство новостей (ФАН) обращается к органам высшей государственной власти Российской Федерации с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook. 

    Вечером 3 апреля 2018 года компания Facebook без каких-либо оснований удалила страницу Федерального агентства новостей (ФАН) и страницы ряда других российских СМИ из социальных сетей Facebook и Instagram. Огромное количество российских подписчиков и читателей новостей в этих социальных сетях внезапно оказались лишены доступа к информации.

    ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

    Подобная ситуация в очередной раз подчеркивает уязвимость российских средств массовой информации перед иностранными интернет-площадками. Российские журналисты размещали свои новости в иностранных социальных сетях, чтобы предоставить объективную информацию как можно более широкому кругу читателей. Однако, иностранные социальные сети используют подготовленный российскими СМИ и гражданами РФ контент для удержания своей аудитории и привлечения новой аудитории, а после этого применяют инструменты цензуры в виде блокировки площадок в социальных сетях и начинают продвигать на русскоязычную аудиторию только одобренные иностранным руководством ангажированные мнения и материалы. 

    Российские СМИ и российские информационные ресурсы уничтожаются, объективная информация либо фильтруется и искажается, либо вообще не допускается до русскоязычных пользователей сети интернет. Аналогичным образом действует и компания Google, блокируя на YouTube пророссийские каналы и расчищая путь антироссийским каналам, в том числе спонсируемым из иностранных источников.

    В связи со сложившейся ситуацией просим Государственную Думу РФ и Совет Федерации РФ ответственно и объективно отреагировать на блокировки российских информационных ресурсов со стороны иностранных социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. 

    В связи с откровенной информационной войной против Российской Федерации и ее граждан, которая велась как во время выборов президента РФ 2018, а также с особым цинизмом в ходе освещения трагедии в Кемерово, необходимо жестко указать иностранным социальным сетям и всем прочим зарубежным информационным площадкам на необходимость соблюдения законов РФ и Конституции РФ, прямо запрещающих распространение ложной информации и политической цензуры.

    Просим все государственные органы объединить усилия и принять меры для укрепления суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве и не допускать со стороны иностранных компаний попыток вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
    В случае отказа иностранных социальных сетей исполнять требования законов РФ и подчиняться законным требованиям уполномоченных органов РФ требуем заблокировать деятельность иностранных социальных сетей Facebook, Instagram, YouTube и Twitter в российском сегменте сети Интернет.

    В среду, 4 апреля Федеральным агентством новостей будут направлены соответствующие официальные письма во все органы государственной власти Российской Федерации, а именно: 

    - председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину
    - спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко,
    - руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову,
    - генеральному прокурору РФ Юрию Чайке,
    - руководителю Федеральной службы безопасности Александру Бортникову,
    - руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву.

    Руководитель «Федерального агентства новостей»

    Евгений Зубарев.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #facebook #фан #блокировка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Госдеп предложил России прислать замену 60 высланным дипломатам

      2:23 4 Апреля 2018 377
      Читать
      0:46
      Сегодня

      Путин и Эрдоган договорились ускорить сроки поставки С-400 Турции
      23:31
      Вчера

      Багдасарян назвал блокировку ФАН в соцсетях ожидаемым этапом в холодной войне против России
      22:13
      Вчера

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова
      22:10
      Вчера

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
      21:28
      Вчера

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 332

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      6134

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1110

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1268

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1510
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

      ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

      23:58   3 Апреля 2018
      1403
      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      23:04   3 Апреля 2018
      817
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      1585
      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      21:28   3 Апреля 2018
      6362