ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

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Федеральное агентство новостей (ФАН) обращается к органам высшей государственной власти Российской Федерации с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook.

Вечером 3 апреля 2018 года компания Facebook без каких-либо оснований удалила страницу Федерального агентства новостей (ФАН) и страницы ряда других российских СМИ из социальных сетей Facebook и Instagram. Огромное количество российских подписчиков и читателей новостей в этих социальных сетях внезапно оказались лишены доступа к информации.

Подобная ситуация в очередной раз подчеркивает уязвимость российских средств массовой информации перед иностранными интернет-площадками. Российские журналисты размещали свои новости в иностранных социальных сетях, чтобы предоставить объективную информацию как можно более широкому кругу читателей. Однако, иностранные социальные сети используют подготовленный российскими СМИ и гражданами РФ контент для удержания своей аудитории и привлечения новой аудитории, а после этого применяют инструменты цензуры в виде блокировки площадок в социальных сетях и начинают продвигать на русскоязычную аудиторию только одобренные иностранным руководством ангажированные мнения и материалы.

Российские СМИ и российские информационные ресурсы уничтожаются, объективная информация либо фильтруется и искажается, либо вообще не допускается до русскоязычных пользователей сети интернет. Аналогичным образом действует и компания Google, блокируя на YouTube пророссийские каналы и расчищая путь антироссийским каналам, в том числе спонсируемым из иностранных источников.

В связи со сложившейся ситуацией просим Государственную Думу РФ и Совет Федерации РФ ответственно и объективно отреагировать на блокировки российских информационных ресурсов со стороны иностранных социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

В связи с откровенной информационной войной против Российской Федерации и ее граждан, которая велась как во время выборов президента РФ 2018, а также с особым цинизмом в ходе освещения трагедии в Кемерово, необходимо жестко указать иностранным социальным сетям и всем прочим зарубежным информационным площадкам на необходимость соблюдения законов РФ и Конституции РФ, прямо запрещающих распространение ложной информации и политической цензуры.

Просим все государственные органы объединить усилия и принять меры для укрепления суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве и не допускать со стороны иностранных компаний попыток вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

В случае отказа иностранных социальных сетей исполнять требования законов РФ и подчиняться законным требованиям уполномоченных органов РФ требуем заблокировать деятельность иностранных социальных сетей Facebook, Instagram, YouTube и Twitter в российском сегменте сети Интернет.

В среду, 4 апреля Федеральным агентством новостей будут направлены соответствующие официальные письма во все органы государственной власти Российской Федерации, а именно:

- председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину,

- спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко,

- руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову,

- генеральному прокурору РФ Юрию Чайке,

- руководителю Федеральной службы безопасности Александру Бортникову,

- руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву.

Руководитель «Федерального агентства новостей»

Евгений Зубарев.

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