Сирия: САА обнаружила в Восточной Гуте подземные тоннели боевиков для автотранспорта

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Дамаск, 3 апреля. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили многокилометровые тоннели в Восточной Гуте, которые позволяли передвигаться боевикам на небольшом автотранспорте, рассказал офицер сирийской армии.

По словам офицера, сирийская армия обнаружила многокилометровый тоннель, прорытый между городами Эрбин и Мисраби в Восточной Гуте. Ширина и высота тоннеля позволяла боевикам передвигаться на небольшом транспорте под землей.

Источник в интервью РИА Новости добавил, что похожие тоннели, только меньшей протяженностью, ранее были обнаружены в большинстве крупных поселений Восточной Гуты.

На минувшей неделе сообщалось, что силы сирийской правительственной армии в ходе операций по зачистке освобожденных от боевиков территорий в Восточной Гуте обнаружили склад с большим количеством химических реагентов. В городе Сакба боевики производили топливо для реактивных снарядов, которые использовались для обстрела Дамаска.

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