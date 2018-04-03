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Новости Сирии
Сирия: САА обнаружила в Восточной Гуте подземные тоннели боевиков для автотранспорта
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    Сирия: САА обнаружила в Восточной Гуте подземные тоннели боевиков для автотранспорта

    23:41  3 Апреля 2018
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    Сирия: САА обнаружила в Восточной Гуте подземные тоннели боевиков для автотранспорта

    Дамаск, 3 апреля. Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили многокилометровые тоннели в Восточной Гуте, которые позволяли передвигаться боевикам на небольшом автотранспорте, рассказал офицер сирийской армии.

    По словам офицера, сирийская армия обнаружила многокилометровый тоннель, прорытый между городами Эрбин и Мисраби в Восточной Гуте. Ширина и высота тоннеля позволяла боевикам передвигаться на небольшом транспорте под землей.

    Источник в интервью РИА Новости добавил, что похожие тоннели, только меньшей протяженностью, ранее были обнаружены в большинстве крупных поселений Восточной Гуты.

    На минувшей неделе сообщалось, что силы сирийской правительственной армии в ходе операций по зачистке освобожденных от боевиков территорий в Восточной Гуте обнаружили склад с большим количеством химических реагентов. В городе Сакба боевики производили топливо для реактивных снарядов, которые использовались для обстрела Дамаска.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #саа #восточнаягута
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