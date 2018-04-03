Ссылки Лондона на спецслужбы в деле Скрипаля равносильны ссылкам на инопланетян – Луговой

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Москва, 3 апреля. Ссылка властей Великобритании на данные спецслужб при озвучивании обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля равносильна ссылке на инопланетян. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.

Представитель МИД Великобритании ранее заявил, что заключение о виновности России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ было сделано на основании сведений о том, что Россия якобы ищет способы использовать химические вещества для убийств, а бывших сотрудников спецслужб считает потенциальными мишенями.

«Ссылка британцев на спецслужбы равносильна тому, что мы будем ссылаться на инопланетян. Давайте мы заявим, что от инопланетян нам стало известно - это приблизительно то же самое. Спецслужбы Великобритании - это сборище профессиональных авантюристов, которые не очень хорошо понимают уже, мне кажется, свои собственные задачи в окружающем их мире», – приводит слова депутата РИА Новости.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что Россия причастна к инциденту, Москва категорически отвергает все обвинения и просит предоставить доказательства на этот счет.

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