Стрельба произошла в главном офисе YouTube

В закладки

Сан-Бруно (США), 3 апреля. В главном офисе YouTube в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла стрельба. Об этом сообщает сотрудник компании Вадим Лаврусик в своем Twitter.

По его словам, он услышал выстрелы, а потом увидел людей, бегущих по коридору к выходу. Часть сотрудников забаррикадировалась в одной из комнат. Сам Лаврусик благополучно покинул здание. Подробности происшествия устанавливаются, пишет Ura.ru.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.