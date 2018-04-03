Багдасарян назвал блокировку ФАН в соцсетях ожидаемым этапом в холодной войне против России 

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Блокировка аккаунтов Федерального агентства новостей и других СМИ в социальных сетях Facebook и Instagram – ожидаемый этап в холодной войне, развернувшейся против России, считает историк и политолог Вардан Багдасарян.

«Что послужило поводом для блокировки – трудно понять. Поводы могут быть различные. Но мы вступили в фазу информационно-психологической войны, и давление, удары, наносимые по СМИ, ожидаемы – этому не надо удивляться, это составная ее часть, — комментирует политолог. – После поражения СССР в прошлой холодной войне все медиапространство занимали медиаресурсы, управляемые из одного центра. Сейчас наши попытки давать ценностный, смысловой ответ вызывают у той стороны крайнее раздражение. Несмотря на защиту плюрализма в обществе, сам Запад первым пошел по пути его отрицания, он навязывает миру свою позицию, как единственно правильную. И когда в дискуссии он начинает проигрывать, то в ход идут такие приемы, как блокировка».

Напомним, что сервис Google.News уже блокировал ФАН в октябре прошлого года без объяснения причин. Даже после снятия блокировки через восемь дней в Google так и не назвали причину бана российского СМИ.

«Когда-то концепт тоталитарного общества адресовали к СССР, а сейчас устанавливается другая модель нового тоталитаризма в западной упаковке с возможностью отключить, игнорировать мнение любой стороны, которая не согласна с той, что навязывается в качестве единственно возможной», — объясняет Багдасарян.

«Это блокировка по национальному, я бы даже сказал, цивилизационному признаку, она встраивается в этапы блокады по отношению к России – и экономической, и технологической, и в попытке изгнания наших спортсменов, а теперь наших СМИ. Это один из этапов в общей глобальной конфронтации. Но попытка выдавливать и запрещать информацию по историческому опыту показывает, что запрещающая сторона оказывается в проигрыше, потому что запретный плод сладок. Если они что-то запрещают – значит, чувствуют свою слабость против этой точки зрения. Значит, надо подождать, пока эта слабая позиция будет заменена позицией альтернативной», — резюмировал политолог.

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