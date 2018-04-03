Трамп надеется «наладить отличный диалог» с Россией

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Вашингтон, 3 апреля. США будут в состоянии наладить «отличный диалог» с Россией, но если этого сделать не удастся, то общественность сразу же об этом узнает, заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии в Белом доме.

«Я думаю, мы будем в состоянии наладить отличный диалог. Я надеюсь. Но если мы не сможем этого сделать, то вы узнаете об этом первыми», — заявил он журналистам.

При этом он добавил, что «есть огромная вероятность», что у него «будут хорошие отношения» с Россией и президентом Владимиром Путиным. Обратившись к собравшимся, глава Белого дома призвал всех запомнить, что «ладить с Россией — это хорошо, ладить с Китаем — это хорошо, ладить с другими государствами, в том числе с вашими тремя странами [Латвией, Литвой и Эстонией], — это также хорошо».

Напомним, в понедельник помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Трамп предлагал Путину провести встречу в Вашингтоне. По его словам, Трамп звал Путина в Вашингтон во время телефонного разговора, который президенты провели 20 марта.

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