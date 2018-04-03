«Результат взлома русскими хакерами»: Захарова рассказала, как будет оправдываться Мэй

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Москва, 3 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не удивится, если в ближайшее время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее команда выступят с заявлениями, в которых объяснят свои недавние действия «результатом взлома русскими хакерами». Об этом она написала в своем Facebook.

Она напомнила о том, что руководитель лаборатории Портон-Даун накануне выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной-происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок». Также Захарова упомянула заявление министерства иностранных дел Великобритании, который признался, что решение о виновности России принималось сугубо на основа подозрений. Помимо этого, лаборатория Портон-Дауна по-прежнему отказывается сообщать, производила ли она «Новичок» сама.

«Не удивлюсь, если сейчас или завтра Т.Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций – это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», – написала Захарова.

Она также пообещала на брифинге в среду рассказать, как именно будут вести себя представители правительства Великобритании, а также какие мотивы движут ими.

Напомним, что 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Глава правительства Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает эти обвинения.

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