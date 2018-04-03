Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Социальные сети Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировали аккаунты российских СМИ — Федерального агентства новостей и ряда других. Политолог Владимир Корнилов называет этот шаг западных соцсетей попыткой защититься от альтернативного источника информации.

«Начата истерия против российских СМИ, через которые альтернативная правда доносится западным читателям, — комментирует политолог. — Google, Facebook и Twitter находятся в таком состоянии, что они вынуждены постоянно оправдываться и доказывать, что они-таки ведут борьбу якобы с фейковыми новостями, идущими из России. В итоге то, что ими называется фейковыми новостями и российской пропагандой, оказывается правдой».

В качестве примера эксперт ФАН приводит публикации о неопределенном происхождении отравляющего вещества «Новичок», о котором врали мейнстримовые западные СМИ, что выяснилось уже постфактум.

«Но правда уже никого не волнует, — говорит Владимир Корнилов. — Наказывают в итоге российские СМИ. Сейчас политика Facebook допускает блокировку без объяснений. Да, можно требовать доказательств, объяснений, поднимать шум. Но надо понимать, что в ближайшие год-два они будут защищать свое информационное пространство от любой альтернативной точки зрения, идущей из России».

Добавим, что именно Facebook публично объявил войну новостным фейкам и претендует на способность вычислять их в новостном потоке.

«Как Facebook борется с российскими «фейками», — рассуждает эксперт ФАН, — посадили компашку русскоговорящих читателей на Украине и Прибалтике, и те им отчитываются: «Мы тут нашли фейк, давайте блокировать». А те же не понимают по-русски, но доверяют этим «борцам за свободу слова», причем с сомнительной репутацией (достаточно посмотреть на список тех, кому они это поручают). И на основе их данных блокируют СМИ. Не знаю, на что им нажаловались в этот раз — конкретную публикацию, тему, заголовок… Часто бывает так, что поступает солидная коллекция жалоб, инициированная кем-то — как правило, на Украине любят их собирать, и при достижении критической массы этих жалоб Facebook просто блокирует аккаунт, не разбираясь».

Напомним, в конце октября 2017 года сайт ФАН без объяснения причин был заблокирован сервисом Google.News. Спустя восемь дней материалы издания были разблокированы.

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