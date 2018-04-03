Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду
Спорт
Рональду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

    23:04  3 Апреля 2018
    817

    Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

    Санкт-Петербург, 3 апреля. Социальные сети Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировали аккаунты российских СМИ — Федерального агентства новостей и ряда других. Политолог Владимир Корнилов называет этот шаг западных соцсетей попыткой защититься от альтернативного источника информации.

    «Начата истерия против российских СМИ, через которые альтернативная правда доносится западным читателям, — комментирует политолог. — Google, Facebook и Twitter находятся в таком состоянии, что они вынуждены постоянно оправдываться и доказывать, что они-таки ведут борьбу якобы с фейковыми новостями, идущими из России. В итоге то, что ими называется фейковыми новостями и российской пропагандой, оказывается правдой». 

    Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

    В качестве примера эксперт ФАН приводит публикации о неопределенном происхождении отравляющего вещества «Новичок», о котором врали мейнстримовые западные СМИ, что выяснилось уже постфактум.

    «Но правда уже никого не волнует, — говорит Владимир Корнилов. — Наказывают в итоге российские СМИ. Сейчас политика Facebook допускает блокировку без объяснений. Да, можно требовать доказательств, объяснений, поднимать шум. Но надо понимать, что в ближайшие год-два они будут защищать свое информационное пространство от любой альтернативной точки зрения, идущей из России». 

    Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

    Добавим, что именно Facebook публично объявил войну новостным фейкам и претендует на способность вычислять их в новостном потоке. 

    «Как Facebook борется с российскими «фейками», — рассуждает эксперт ФАН, — посадили компашку русскоговорящих читателей на Украине и Прибалтике, и те им отчитываются: «Мы тут нашли фейк, давайте блокировать». А те же не понимают по-русски, но доверяют этим «борцам за свободу слова», причем с сомнительной репутацией (достаточно посмотреть на список тех, кому они это поручают). И на основе их данных блокируют СМИ. Не знаю, на что им нажаловались в этот раз — конкретную публикацию, тему, заголовок… Часто бывает так, что поступает солидная коллекция жалоб, инициированная кем-то — как правило, на Украине любят их собирать, и при достижении критической массы этих жалоб Facebook просто блокирует аккаунт, не разбираясь».

    Напомним, в конце октября 2017 года сайт ФАН без объяснения причин был заблокирован сервисом Google.News. Спустя восемь дней материалы издания были разблокированы.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир корнилов #facebook #instagram #фан #блокировка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Госдеп предложил России прислать замену 60 высланным дипломатам

      2:23 4 Апреля 2018 377
      Читать
      0:46
      Сегодня

      Путин и Эрдоган договорились ускорить сроки поставки С-400 Турции
      23:31
      Вчера

      Багдасарян назвал блокировку ФАН в соцсетях ожидаемым этапом в холодной войне против России
      22:13
      Вчера

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова
      22:10
      Вчера

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
      21:28
      Вчера

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 332

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      6134

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1110

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1268

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1510
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

      ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

      23:58   3 Апреля 2018
      1403
      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      23:04   3 Апреля 2018
      817
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      1585
      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      21:28   3 Апреля 2018
      6362