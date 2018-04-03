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Москва, 3 апреля. Первый заместитель главы фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обязана принести извинения России после того, как стало известно, что британским ученым не удалось доказать российское происхождение вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«После появления такой информации о происхождении отравляющего вещества, причем поступившей от британских ученых, Тереза Мэй просто обязана как минимум извиниться перед Россией», — заявил Шхагошев во вторник журналистам.

При этом он добавил, что извинения «должны быть принесены с той же изобретательностью», с которой выдвигались бездоказательные обвинения.

Шхагошев подчеркнул, что «недобросовестные политики, такие как Тереза Мэй», обязаны ответить в рамках международного права за не соответствующие действительности теории по принципу ответственности за дачу ложных показаний.

Ранее стало известно, что британские специалисты, которые определили, что Скрипаль отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», не смогли доказать российского происхождение этого яда. Как сообщала «Газета.ру», выводы Лондона о причастности к отравлению России основаны «на ряде других источников», но не на «научной информации», отмечают в лаборатории.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что маразм с обвинениями России в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии зашел слишком далеко.

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