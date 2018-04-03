«В Сирии уже все»: Кедми объяснил, почему США придется скоро покинуть САР

В закладки

Москва, 3 апреля. Соединенным Штатам придется покинуть Сирию, поскольку в регионе начинается партизанская война против американцев, а из-за России отвечать они не рискнут, заявил бывший глава израильского спецподразделения «Натив» Яков Кедми.

По мнению Кедми, Вашингтон может коренным образом изменить политику в Сирии и остальном Ближнем Востоке по ряду причин. Первой является позиция президента Дональда Трампа, который «не понимает, зачем тратить 7 трлн долларов» на регион, уже не имеющий такого значения, как 10 лет назад.

Кедми также напомнил, что несколько дней назад американскую базу на востоке Ракки обстреляли просирийские формирования на базе местных арабов. По мнению Кедми, Штаты, как и сирийские курды, скоро «могут получить партизанскую войну на оставшихся местах в Сирии, и они это понимают». При этом он подчеркнул, что США «даже не собираются думать о том, чтобы нанести удар по сирийским войскам, которые защищает Россия».

«В Сирии уже все. Предпоследний анклав (Восточная Гута) закончился. Осталась небольшая территория Даръа, куда направляются войска. Если сделают умно, не направят туда ни шиитов, ни «Хезболлу» — тогда мы (Израиль) не вмешаемся. Зачистят там, и дальше совместными с Турцией усилиями зачистят Идлиб», — цитирует слова Кедми «Экономика сегодня».

Напомним, 29 марта сделал неожиданное заявление. По его словам, Соединенные Штаты «очень скоро» выйдут из Сирии.

Как сообщалось ранее, во время беседы с российским политическим аналитиком Евгением Сатановским на радио «Вести.FM» Кедми отметил, что все прогнозы политиков и дипломатов о предстоящей через 5-6 лет «большой войне» с Россией несостоятельны, так как Вашингтон никогда не будет вести боевые действия с противником, который сможет достойно ответить.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.