Трамп пообещал рассказать о своем отношении к Путину

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Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп пообещал, что в этот вторник расскажет о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.

В ходе рабочего ланча с руководителями трех прибалтийских республик, Трамп получил вопрос от одного из журналистов о своем отношении к президенту России.

«Мы узнаем, я дам вам знать. Я говорю о том, что придет время, когда я дам вам знать, вы очень быстро узнаете [об этом]»,– ответил американский президент.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что во время телефонного разговора с Путиным, Трамп предложил своему российскому коллеге совершить визит в Вашингтон для проведения переговоров. Отмечается, что конкретные временные рамки названы не были. Также Ушаков добавил, что на данный момент подготовка ко встрече лидеров не ведется, хотя он надеется, что она начнется в ближайшее время.

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