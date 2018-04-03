Путин выразил надежду, что переговоры по «Северному потоку-2» завершатся успешно

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Анкара, 3 апреля. Президент России Владимир Путин выразил надежду на положительный результат переговоров с Евросоюзом по реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

«Мы уже много лет ведем переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди «Северного потока» – «Северного потока-2». Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом», – заявил Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров.

В качестве успешного примера подобных переговоров Путин привел сотрудничество с Турцией по реализации проекта «Турецкий поток». Путин отметил, что этот проект будет завершен уже в ближайшее время.

Напомним, что «Северный поток – 2» — новый экспортный газопровод из России через Балтийское море, который создается с целью обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

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