Трамп возмутился тратами ФРГ на «Северный поток-2» при низких выплатах в НАТО

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Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что «неправильно», что Германия готова инвестировать миллиарды долларов в газопровод «Северный поток-2» и платит при этом менее 1% бюджета на НАТО.

На встрече с лидерами стран Прибалтики Трамп выразил свое возмущение тем, что Германия платит 1% бюджета НАТО, «но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов».

«Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», — возмутился Трамп.

Отметим, во вторник президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что РФ уже долгое время ведет переговоры с Европой по реализации проекта «Северный поток-2», при этом он надеется, что они завершатся с положительным результатом.

«Северный поток-2» — новый экспортный газопровод из России через Балтийское море, который создается с целью обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

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