Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова
Политика
Мэй просто обязана извиниться перед Россией — депутат Госдумы
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

    22:13  3 Апреля 2018  /обновлено: 22:19  03 Апреля 2018
    326

    Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

    Москва, 3 апреля. Федеральное агентство новостей и ряд других СМИ 3 апреля подверглись очередному акту политической цензуры. Официальные аккаунты Федерального агентства новостей в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин.

    Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

    Полгода назад мы уже испытывали на себе давление западных интернет-гигантов: наше СМИ было заблокировано поисковиком Google.

    В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей эрудит, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман выразил свое возмущение произошедшим.

    «В старинном анекдоте сказано: один раз случайности, два раза совпадение, три раза привычка. Так вот, на мой взгляд, то, что сейчас вытворяют англосаксы в рамках своей мягко говоря нетривиальной трактовки понятия свободы слова — это уже именно привычка!», — уверен публицист.

    Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

    «Они вполне открытым текстом показывают, что их интересуют только свобода их собственного слова, так же, как скажем выстроенный на основе американских советов совет по правам человека при президенте РФ вполне понятным образом называют «совет по правам своего человека»», — приводит пример телеведущий. 

    Вассерман вспомнил уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева, который «прославился» своим заявлением «демократия — это прежде всего не власть большинства, а уважение прав меньшинства». 

    «Так вот, из этого следует, что чем меньше это самое меньшинство, тем большего уважения оно заслуживает», — поясняет Вассерман. — И в рамках этой логики абсолютная демократия — это когда все уважают Ковалева, а он соответственно не уважает ничьи права».

    Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

    По мнению Анатолия Вассермана, извращенное понятие Запада и в частности западных интернет-компаний о праве людей свободно выражать свои мысли вполне укладывается в данную парадигму.

    «То, что творится сейчас с американской трактовкой свободы слова — это другое проявление той же логики», — резюмировал Вассерман.
     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #facebook #instagram #вассерман #блокировка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

      22:13 3 Апреля 2018 326
      Читать
      22:10
      Сегодня

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
      21:28
      Сегодня

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля
      20:50
      Сегодня

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram
      19:48
      Сегодня

      В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве» в выборы
      19:27
      Сегодня

      Путин назвал поставку Турции С-400 приоритетом в военно-технической сфере

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 151

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      4902

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1059

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1156

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1454
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      393
      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      21:28   3 Апреля 2018
      2904
      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      21:25   3 Апреля 2018
      520
      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram

      20:50   3 Апреля 2018
      4926