Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

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Москва, 3 апреля. Федеральное агентство новостей и ряд других СМИ 3 апреля подверглись очередному акту политической цензуры. Официальные аккаунты Федерального агентства новостей в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин.

Полгода назад мы уже испытывали на себе давление западных интернет-гигантов: наше СМИ было заблокировано поисковиком Google.

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей эрудит, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман выразил свое возмущение произошедшим.

«В старинном анекдоте сказано: один раз случайности, два раза совпадение, три раза привычка. Так вот, на мой взгляд, то, что сейчас вытворяют англосаксы в рамках своей мягко говоря нетривиальной трактовки понятия свободы слова — это уже именно привычка!», — уверен публицист.

«Они вполне открытым текстом показывают, что их интересуют только свобода их собственного слова, так же, как скажем выстроенный на основе американских советов совет по правам человека при президенте РФ вполне понятным образом называют «совет по правам своего человека»», — приводит пример телеведущий.

Вассерман вспомнил уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева, который «прославился» своим заявлением «демократия — это прежде всего не власть большинства, а уважение прав меньшинства».

«Так вот, из этого следует, что чем меньше это самое меньшинство, тем большего уважения оно заслуживает», — поясняет Вассерман. — И в рамках этой логики абсолютная демократия — это когда все уважают Ковалева, а он соответственно не уважает ничьи права».

По мнению Анатолия Вассермана, извращенное понятие Запада и в частности западных интернет-компаний о праве людей свободно выражать свои мысли вполне укладывается в данную парадигму.

«То, что творится сейчас с американской трактовкой свободы слова — это другое проявление той же логики», — резюмировал Вассерман.



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