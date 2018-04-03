Путин по итогам встречи с Эрдоганом назвал переговоры содержательными

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Анкара, 3 апреля. Программа визита в Турцию и переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом была содержательной, заявил глава РФ Владимир Путин.

По итогам переговоров с Эрдоганом Путин сообщил журналистам, что «программа сегодняшнего визита была весьма насыщена и содержательна».

По словам российского президента, стороны обсудили ключевые темы двусторонних отношений и ряд актуальных региональных и международных вопросов.

«Отмечу, что взаимодействие между Россией и Турцией поступательно развивается. Интенсивный характер носит политический диалог»,- заявил Путин.

Как сообщалось ранее, российский лидер отметил, что сотрудничество России и Турции нацелено на обеспечение мира и стабильности в регионе.

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