Путин по итогам встречи с Эрдоганом назвал переговоры содержательными
Анкара, 3 апреля. Программа визита в Турцию и переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом была содержательной, заявил глава РФ Владимир Путин.
По итогам переговоров с Эрдоганом Путин сообщил журналистам, что «программа сегодняшнего визита была весьма насыщена и содержательна».
По словам российского президента, стороны обсудили ключевые темы двусторонних отношений и ряд актуальных региональных и международных вопросов.
«Отмечу, что взаимодействие между Россией и Турцией поступательно развивается. Интенсивный характер носит политический диалог»,- заявил Путин.
Как сообщалось ранее, российский лидер отметил, что сотрудничество России и Турции нацелено на обеспечение мира и стабильности в регионе.