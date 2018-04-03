Сирия: более тысячи человек покинули Восточную Гуту за сутки

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Москва, 3 апреля. За последние сутки более тысячи человек вышли за последние сутки по гуманитарному коридору и Восточной Гуты. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор [с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин] вышли 1 123 боевика и члена их семей. <...> С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 31 499 человек», – заявил Евтушенко.

Также генерал добавил, что с начала действия «гуманитарных пауз» Восточную Гуту при содействии российского Центра по примирению покинули 155 409 человек.

Ранее сообщалось о продолжении переговоров российских военных с радикальной группировкой «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте. В Центре примирения РФ убеждают боевиков в бесперспективности дальнейших боестолкновений.

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