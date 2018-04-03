В США заявили, что в SDF состоят более 60 тысяч человек

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Вашингтон, 3 апреля. В проамериканских «Сирийских демократических силах» (SDF) состоят более 60 тысяч человек, заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел во время выступления в экспертном Институте мира в Вашингтоне.

В США назвали численность «Сирийских демократических сил».

«Если вы посмотрите на «Сирийские демократические силы» (SDF), то важно признать, что чуть больше половины этих более чем 60-тысячных сил — арабы, они продолжают общаться с нами…» — констатировал американский генерал.

Он заявил, что США намерены и дальше работать с так называемыми «напряженностями, с которыми мы встречаемся на севере Сирии».

Отметим, что курды в составе SDF отказываются сотрудничать с властями Сирии. Известно, что члены незаконных вооруженных формирований пытают и калечат сирийцев, которые не говорят по-курдски. Они также не отрицают связи с Рабочей Партией Курдистана, которая признана террористической организацией во многих странах. Курдские террористы ни перед чем не остановятся ради выполнения американских указаний по захвату нефтяных месторождений Сирии.

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