Путин уверен, что СК РФ доведет до конца расследование «дела Скрипаля»

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Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что СК РФ расследует уголовное дело в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах Российской Федерации», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства напомнил, что СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Оно будет расследоваться.

Напомним, что 4 марта в британском Солсбери в бессознательном обнаружили Сергея и Юлию Скрипаль. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в РФ.

Москва отрицает причастность к нападению.

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