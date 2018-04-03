В отношениях РФ и Турции нет факторов, мешающих реализации «Турецкого потока» - Путин
Анкара, 3 апреля. В отношениях России и Турции нет провокационных или негативных факторов, мешающих реализации совместных проектов – таких как АЭС «Аккую» и «Турецкий поток». Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
По словам российского лидера, в настоящее время нет ничего, что могло бы оказать негативное влияние на развитие отношений двух стран.
«Вы спросили о негативных и провокационных факторах. У нас таких с Турцией нет. У нас, наоборот, очень конструктивно развиваются двусторонние отношения», – сказал Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.
По словам Путина, лучшей демонстрацией этого является успешная реализация таких значительных проектов, как «Турецкий поток», а также совместное участие в разработке проектов в сфере ядерное энергетики.