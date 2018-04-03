Путин заявил, что сотрудничество России и Турции нацелено на обеспечение мира в регионе

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Анкара, 3 апреля. Сотрудничество России и Турции нацелено на обеспечение мира и стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил роль сотрудничества России и Турции для международных отношений.

«Дальнейшее развитие российско-турецкого взаимодействия в полной мере отвечает интересам народов двух стран, — констатировал российский лидер. — идет в русле обеспечения мира и стабильности как в нашем регионе, так и за его пределами».

Ранее Путин заявил, что обсудил с Эрдоганом так называемое дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

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