В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

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Москва, 3 апреля. Блокировка Facebook и Instagram аккаунтов Федерального агентства новостей является показателем хорошей работы, считает сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это мы их (Facebook) должны забанить. Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений. У нас есть наши социальные сети, я считаю, что надо работать в наших соцсетях. Тем более мы уже прекрасно понимаем и знаем, что Facebook откровенно следит за своими пользователями. Вообще у меня нет страницы в Facebook, я никогда с ним дел не имел и не особо страдаю», — заявил Цеков в интервью ФАН.

Сенатор отметил, что в определенных случаях блокировку издания в соцсетях можно воспринимать как награду за хорошую работу.

«Если они забанили конкретно ваше информагентство, мне кажется, что если это делает Facebook, то это своеобразная награда, оценка вашей работы — значит вы прекрасно работаете на благо нашего отечества, государства, — сказал сенатор. — Вы в курсе, что я тоже под санкциями, но я воспринимаю их как награду за свою профессиональную деятельность. Мне кажется, что и вы так должны».

Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ, в частности, «Невских новостей» и «Журналистской правды», заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких законных оснований.

В октябре прошлого года ФАН заблокировали в сервисе Google.News. Спустя восемь дней блокировка была снята, однако в Google так и не назвали причину. В свою очередь в Роскомнадзоре заявили о недопустимости цензуры в отношении СМИ.

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