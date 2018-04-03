Путина удивила скорость раскрутки антироссийской кампании из-за «дела Скрипаля»

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Москва, 3 апреля. На встрече президентов России и Турции было затронуто так называемое дело Скрипаля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, вызывает удивление.

«Вызывает удивление скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», — цитирует «Российская газета» Владимира Путина.

Также президент России отметил, что британские специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По данным международных экспертов, подобные вещества могут производить примерно в 20 странах мира.

Напомним, что в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия считает, что к отравлению причастна Россия, Москва категорически отрицает эти обвинения.

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