Путин рассчитывает, что на сессии ОЗХО будет поставлена точка в «деле Скрипаля»

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Анкара, 3 апреля. России в эту среду созывает сессию исполкома ОЗХО, на которой будет обсуждаться «дело Скрипаля». Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что в ходе этой сессии в расследовании будет поставлена точка.

«Завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом. Как минимум, мы поставили 20 вопросов для обсуждения. И надеемся, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», – заявил Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) ранее заявила, что готова направить ответы на вопросы России по делу Скрипаля до конца дня. Москву, в частности интересовало, какую помощь Великобритания запрашивала у ОЗХО в рамках расследования.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Российская сторона опровергает обвинения Лондона, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, власти Великобритании отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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