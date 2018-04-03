Аналоги «Новичка» производятся в 20 странах мира – Путин

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Анкара, 3 апреля. Отравляющие вещества, подобные «Новичку», могут производиться в 20 странах мира, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, в беседе со своим турецким коллегой он вскользь затронул «дело Скрипаля», а также изложил позицию России в этом вопросе.

«По данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», – заявил Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Напомним, что в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Глава правительства Британии Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает эти обвинения.

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