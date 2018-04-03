Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

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Блокировка аккаунтов Федерального агентства новостей и ряда других СМИ в соцсетях Facebook и Instagram напоминает цензуру и может быть связана с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Так считает известная правозащитница, зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Все это напоминает цензуру. Подвергать ей СМИ, какой бы политики они ни придерживались — это абсолютно неверный подход. Об этом говорят все международные журналистские организации. Если конкретное СМИ в соцсетях не выставляет фото и материалы, оскорбляющие чувства верующих или представителей какой-то национальности, если не публикует посты, призывающие в войне, оправдывающие педофилию и прочие преступления — то блокировать его неправильно и не демократично», — заявила Меркачева Федеральному агентству новостей.

По ее словам, логично, что ФАН не могло себе позволить ни одного из перечисленных нарушений в соцсетях хотя бы потому, что это нарушает российское законодательство.

«Предположительно, решение о блокировке было принято после публикации версий отравления Скрипаля и высылки дипломатов. Но ведь за это не блокируется, к примеру, страничка Марии Захаровой (официального представителя МИД РФ — прим. ФАН) или других деятелей. Вообще соцсети — это площадка для свободного высказывания мнений. И блокировка за любое мнение (если оно не призывает к насилию и преступлению) — это странное решение», — считает эксперт.

Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ, в частности, «Невских новостей» и «Журналистской правды», заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких законных оснований.

В октябре прошлого года материалы ФАН в выдаче заблокировала Google Incorporated. Наш сайт был недоступен для читателей в сервисе Google.News больше недели. Позже доступ к материалам ФАН был разблокирован, также Google вернул архив сайта за период с 2014 по 2017 годы, однако в компании не указали, на каком основании произошла блокировка. Ситуация привлекла широкое внимание общественности, СМИ, Госдумы и надзорных органов. В частности, в Роскомнадзоре заявили о недопустимости цензуры в отношении СМИ.

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