Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля
Новости Сирии
«В Сирии уже все»: Кедми объяснил, почему США придется скоро покинуть САР
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

    21:28  3 Апреля 2018
    2904

    Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

    Блокировка аккаунтов Федерального агентства новостей и ряда других СМИ в соцсетях Facebook и Instagram напоминает цензуру и может быть связана с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Так считает известная правозащитница, зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

    «Все это напоминает цензуру. Подвергать ей СМИ, какой бы политики они ни придерживались — это абсолютно неверный подход. Об этом говорят все международные журналистские организации. Если конкретное СМИ в соцсетях не выставляет фото и материалы, оскорбляющие чувства верующих или представителей какой-то национальности, если не публикует посты, призывающие в войне, оправдывающие педофилию и прочие преступления — то блокировать его неправильно и не демократично», — заявила Меркачева Федеральному агентству новостей.

    По ее словам, логично, что ФАН не могло себе позволить ни одного из перечисленных нарушений в соцсетях хотя бы потому, что это нарушает российское законодательство.

    Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

    «Предположительно, решение о блокировке было принято после публикации версий отравления Скрипаля и высылки дипломатов. Но ведь за это не блокируется, к примеру, страничка Марии Захаровой (официального представителя МИД РФ  — прим. ФАН) или других деятелей. Вообще соцсети — это площадка для свободного высказывания мнений. И блокировка за любое мнение (если оно не призывает к насилию и преступлению)  — это странное решение», — считает эксперт.

    Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ, в частности, «Невских новостей» и «Журналистской правды», заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких законных оснований.

    В октябре прошлого года материалы ФАН в выдаче заблокировала Google Incorporated. Наш сайт был недоступен для читателей в сервисе Google.News больше недели. Позже доступ к материалам ФАН был разблокирован, также Google вернул архив сайта за период с 2014 по 2017 годы, однако в компании не указали, на каком основании произошла блокировка. Ситуация привлекла широкое внимание общественности, СМИ, Госдумы и надзорных органов. В частности, в Роскомнадзоре заявили о недопустимости цензуры в отношении СМИ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #facebook #instagram #фан #блокировка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

      22:13 3 Апреля 2018 326
      Читать
      22:10
      Сегодня

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
      21:28
      Сегодня

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля
      20:50
      Сегодня

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram
      19:48
      Сегодня

      В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве» в выборы
      19:27
      Сегодня

      Путин назвал поставку Турции С-400 приоритетом в военно-технической сфере

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 151

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      4902

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1059

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1156

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1454
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      393
      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      21:28   3 Апреля 2018
      2904
      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      21:25   3 Апреля 2018
      520
      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram

      20:50   3 Апреля 2018
      4926