Отношения России и ряда стран «надолго отравлены» из-за «дела Скрипаля» — Чижов

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Москва, 3 апреля. Представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения между Россией и странами Европейского союза, который стали участниками «дипломатической войны» из-за так называемого дела Скрипаля, отравлены надолго. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

«Вот эта антироссийская вакханалия, трудно подобрать другое слово, истерия, может, принесла определенные плоды. Ряд стран пошел на поводу у Лондона в данной ситуации…», — цитирует РИА Новости Владимира Чижова.

По словам Чижова, отношения между Россией и странами, которые стали участниками «дипломатической войны», включая Великобританию и США, «надолго отравлены».

Напомним, что в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. По мнению Великобритании, к отравлению Скрипалей причастна Россия, российское государство это категорически отрицает.

В связи с так называемым делом Скрипаля ряд стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Франция, Украина, приняли решение о высылке порядка 100 российских дипломатов.

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