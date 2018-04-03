«Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

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Анкара, 3 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что во время встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Анкаре обсудил так называемое дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

По итогам встречи с Эрдоганом Путин рассказал, о чем беседовали российский и турецкий лидеры. Глава страны отметил, что затронул в беседе с турецким коллегой и так называемое «дело Скрипаля».

«Мы вскользь затронули эту тему (отравление Скрипаля в Британии. — Прим. ФАН), — заметил Путин, — господин президент (Эрдоган. — Прим. ФАН) поставил вопросы на этот счет».

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Лондону придется приносить извинения за эти голословные обвинения.

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