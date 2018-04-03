Путин обсудил с Эрдоганом вопросы либерализации визового режима

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Анкара, 3 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы либерализации визового режима между странами.

По словам главы государства, поток туристов из России в Турцию растет вполне динамично. В прошлом году эта цифра составила почти 5 млн человек. В следующем году она может вырасти до 6 млн человек.

«В этой связи мы обсуждали вопросы либерализации визового режима, договариваемся по поводу того, по каким документам можно будет осуществлять безвизовые поездки», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана длилась полтора часа. После переговоров лидеров России и Турции началось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

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