Путин: Любые процессы в Сирии должны проходить при координации всех сторон​​​

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Анкара, 3 апреля. Любые процессы, которые касаются будущего устройства Сирии и политического диалога, должны проходить при максимальной координации всех заинтересованных сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается будущего устройства и текущего политического диалога, исходим из того, что курдский народ является частью многонационального народа Сирии, он имеет право принимать участие во всех политических процессах, найти свое место в будущей Сирии, но, разумеется, исходим из того, что любые процессы в этом плане должны проходить при максимальной координации всех заинтересованных сторон», — сказал президент РФ по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметив, что без этого невозможен окончательный результат.

Путин подчеркнул, что в политическом процессе должны принимать участие сами сирийцы, которые определят, какое место будет занимать в нем каждый народ.

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