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Сирия, 3 апреля. Турция не сразу пустила боевиков и их семьи, эвакуированные из Восточной Гуты, в Аль-Баб и Джараблус. Боевики ИГИЛ1 нанесли новые удары по западному побережью Евфрата в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ доставили гумпомощь жителям шиитских поселков к северу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: доставили гуманитарную помощь жителям осажденных террористами поселений Аль-Фуа и Кефрая на севере от Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вновь столкнулись с исламистами на юге провинции Хама; оказались под обстрелом гранатометов ИГ1 на окраине города Аль-Ашара к югу от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 утверждает, что убила нескольких проправительственных бойцов в ходе атак смертников к югу от Дамаска; пытается сплотить всех боевиков Растанского котла с целью отбить грядущее наступление САА.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе с курирующей ее Турцией не сразу решили пустить боевиков и их семьи, эвакуированные из Восточной Гуты, в подконтрольные города северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: ранило и убило нескольких проасадовских бойцов к северу от Абу Кемаля в результате очередных обстрелов, которые велись с восточного берега Евфрата.

Провинция Дамаск

Интернет-портал Qalaat Al Mudiq, подконтрольный боевикам, утверждает, что к югу от столицы на шоссе Дамаск – Даръа были убиты восемь проправительственных бойцов, предположительно — из подразделений «Лива Аль-Кудс». Утверждается, что бойцы погибли в результате двух нападений террористов-смертников на «джихад-мобилях». Однако эти сведения пока не получили подтверждения — данных от официальных сирийских источников, связанных с инцидентом, возможно, имевшем место, на настоящий момент не поступало. Стоит отметить, что боевики регулярно тиражируют дезинформирующие сведения в подконтрольных новостных ресурсах в соцсетях, дабы дискредитировать Сирийскую арабскую армии (САА) и, напротив, поднять боевой дух в своих рядах.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие и союзная Сирийская свободная армия (ССА) не сразу согласились впустить в подконтрольные города на северо-востоке провинции Алеппо — Аль-Баб и Джараблус — конвой с радикалами и членами их семей, прибывших из Восточной Гуты. Изначально турки отказались принимать колонну и запретили ей въезд, передавал канал в Telegram Emaan News Center. Позже, однако, местные жители вступились за перемещенных лиц, среди которых было большое количество детей, женщин и пожилых людей. В городах прошли акции протеста с призывами пропустить конвой, и Анкара под этим давлением в конечном итоге все же решила разрешить въезд, сообщает Telegram-канал SyriaNow10.

Провинция Хомс

Главари исламистских группировок, базирующихся внутри Растанского котла, объявили о решении объединить усилия, дабы отразить грядущее наступление правительственных сил САР в этом регионе. Согласно сведениям Jisr TV, боевики, дислоцирующиеся на севере провинции Хомс и на прилегающих южных окраинах соседней Хамы, создали единый штаб, готовясь к ведению боевых действий. В этом районе вместе с умеренными антиправительственными формированиями также располагаются и бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам», которые не раз совершали теракты в Хомсе и оказывали давление на местные группировки, дабы те нарушали режим без огня и продолжали сопротивление. Тем не менее многие радикалы, базировавшиеся в этом районе, приняли решение пойти на перемирие с правительством САР и сейчас сдают оружие. По данным Telegram-канала Directorate 4, данное явление приобрело массовый характер среди боевиков, несмотря на попытки их полевых командиров сплотить подконтрольные отряды.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Исламское государство» продолжает террористическую активность на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, несмотря на операцию Соединенных Штатов и курдских Демократических сил Сирии (SDF)****. В результате очередного обстрела боевиков на окраине поселения Габра к северу от Абу Кемаля были убиты и ранены несколько бойцов проасадовских отрядов «Лива Аль-Кудс», передает DeirEzzor24. Медиа-крыло ИГ — портал FURAT — между тем сообщает об ударах гранатометов террористов по восточным предместьям города Аль-Ашара. Все это указывает на то, что курды и США до сих пор не провели полную зачистку территорий Заевфратья от остатков ИГИЛ. Более того, многие военные эксперты убеждены, что «Исламское государство», SDF и Вашингтон находятся в сговоре, контролируя каждый свой район на восточном побережье реки.

Провинция Идлиб

Российский грузовой самолет сбросил гуманитарный груз жителям населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая, осажденных вооруженными исламистскими группировками. Эти шиитские поселения располагаются на севере от Идлиба и регулярно подвергаются массированным обстрелам и нападениям террористов. По информации канала в Telegram Emaan News Center, ВКС РФ сбросили гумпомощь прямо с борта самолета на парашюте. Необходимо отметить, что российская сторона уже далеко не в первый раз помогает населению этих деревень, которое уже несколько лет подряд вынуждено существовать в окружении исламистов. Гуманитарная ситуация в осажденных населенных пунктах близка к критическому уровню.

Провинция Хама

На юге провинции Хама сохраняется напряженная ситуация. Согласно оппозиционному каналу в Telegram SyriaNow10, боевики активизировали контрнаступательную деятельность, обстреляв позиции сирийской армии на окраинах городов Тель Аль-Дира и Таксис из минометов крупных калибров. Кроме того, утверждается, что террористы повредили бульдозер правительственных войск недалеко от поселения Джамаклия. Напомним, ранее сирийские войска смогли несколько продвинуться на данном направлении, освободив ряд населенных пунктов в этом районе. Южные окраины региона относятся к так называемому Растанскому котлу, находящемуся большей частью в соседней провинции Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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