Песков о «деле Скрипаля»: Этот маразм зашел слишком далеко

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Москва, 3 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что маразм с обвинениями России в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии зашел слишком далеко.

Песков прокомментировал ситуацию вокруг так называемого «дела Скрипаля».

«(Британии) каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, — констатировал Песков, — но, безусловно, это еще история долгая, и этот маразм зашел очень далеко».

Представитель Кремля заметил, что теорию Британии по «делу Скрипаля» подтвердить невозможно.

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Во вторник, 3 апреля, эксперты британской лаборатории в Портон-Даун признались, что не смогли установить происхождение отравляющего вещества.

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