Эрдоган заявил о схожести взглядов Москвы и Анкары на проблемы в Сирии

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Анкара, 3 апреля. Взгляд Москвы и Анкары на многие проблемы в Сирии совпадает, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на совместной конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Он рассказал, что стороны осудили ситуацию в САР, в том числе некоторые региональные темы.

«Несмотря на некоторые нарушения перемирия после переговоров в Астане, мы все же достигли больших успехов. Если не полностью, то в большей степени мы предотвратили гибель мирного населения», — заявил Эрдоган.

Он выразил надежду на продолжение совместной работы с Москвой над стабильностью в Сирии и продолжение взаимодействия в борьбе с терроризмом.

«По многим темам в Сирии мы имеем одинаковые взгляды с Россией», — подчеркнул турецкий лидер, заявив, что дал Путину информацию об Африне и отметив важность территориальной целостности САР.

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