Трамп считает себя самым жестким американским президентом по отношению к России

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Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не относился к России так жестко, как он. Такое заявление было сделано во вторник, 3 апреля.

«Вероятно, никто [из предшественников нынешнего главы государства] не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп», — цитирует ТАСС Дональда Трампа.

Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп во время рабочего ланча с лидерами трех стран Балтии. Также американский президент отметил, что было бы хорошо, если США поладили с Россией.

Дональд Трамп высказал мнение, что США занимаются поставками нефти и газа зарубеж, «это то, чего России не хотелось бы».

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