Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram

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Москва, 3 апреля. Аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких оснований.

Помимо ФАН были заблокированы аккаунты изданий «Невские новости», «Журналистская правда» и других СМИ.

Федеральное агентство новостей расценивает действия Facebook и Instagram как политическую цензуру.

В конце октября 2017 года сайт ФАН без объяснения причин был заблокирован сервисом Google.News. Спустя восемь дней материалы издания были разблокированы. Инцидент привлек широкое внимание СМИ, а также Госдумы и Роскомнадзора, который выразил обеспокоенность цензурой со стороны Google.

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