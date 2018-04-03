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Украина отказала в медпомощи перенесшему гипертонический криз капитану «Норда»
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    Украина отказала в медпомощи перенесшему гипертонический криз капитану «Норда»

    21:03  3 Апреля 2018
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    Украина отказала в медпомощи перенесшему гипертонический криз капитану «Норда»

    Симферополь, 3 апреля. Капитан арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко сообщил, что перенес гипертонический криз, однако Украина отказала ему в предоставлении медицинской помощи.

    На борту арестованного 25 марта украинскими пограничниками «Норда», которых ходит под флагом России, находятся 10 членов экипажа. Капитан судна рассказал об отказе Киева предоставить им медицинскую помощь.

    «Я и один из матросов перенесли гипертонический криз, — приводит его слова РИА Новости. — В любой нормальной стране с таким диагнозом госпитализируют. Украинская скорая помощь отказалась за нами приезжать».

    Он отметил, что украинская сторона отказалась сделать анализы, кардиограмму больным. Капитану и матросу лишь сделали по уколу и дали таблетки. 

    «Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», — заключил Горбенко.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #судно #медпомощь #норм
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